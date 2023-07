Recenzja książki: Felicia Berliner, „Szmuc”

Rajzla, 18-letnia chasydka, odbiega od norm, a już na pewno nie mieści się w ciasnych ramach ortodoksji, w którą próbują ją wtłoczyć rodzice i środowisko.

Rajzla, 18-letnia chasydka, odbiega od norm, a już na pewno nie mieści się w ciasnych ramach ortodoksji, w którą próbują ją wtłoczyć rodzice i środowisko. Przekracza kolejne granice trochę mimowolnie. Chce studiować księgowość i wesprzeć rodzinę finansowo, więc musi mieć laptop – już samo to jest odstępstwem od reguł. Po nitce do kłębka internet odsłania przed nią rozmaite tajemnice z całym dobrodziejstwem inwentarza. I pornografią. Rajzla nie może się oderwać, z ekranu czerpie całą swoją wiedzę o seksie, filmy erotyczne stają się jej conocną obsesją. A przede wszystkim zniechęcają do randkowania i swatania, na które w swojej społeczności jest skazana.

Felicia Berliner, Szmuc, przeł. Tomasz Wyżyński, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2023, s. 296