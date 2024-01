Recenzja książki: Piotr Pytlakowski, „Strefa niepamięci”

Dziennikarz POLITYKI Piotr Pytlakowski napisał wstrząsający reportaż historyczny, który dotyczy zdarzeń z 1941 r., ale także i naszych czasów.

Dziennikarz POLITYKI Piotr Pytlakowski napisał wstrząsający reportaż historyczny, który dotyczy zdarzeń z 1941 r., ale także i naszych czasów. Podróż autora po „szlaku śmierci”, miejscach, w których doszło do rzezi żydowskich mieszkańców przez ich polskich sąsiadów, ma też kontekst współczesny – tam, na pograniczu polsko-białoruskim ukrywają się dziś uchodźcy. Niepamięć na tamtych terenach dotyczy żydowskiej przeszłości i była przez lata podtrzymywana jako zmowa milczenia. Pytlakowski rusza szlakiem, który wytyczył tuż po wojnie Mordechaj Canin, autor niezwykle ważnej książki „Przez ruiny i zgliszcza”. Opisał on podróż przez dawne sztetle, w których nie było już śladu poprzednich mieszkańców, a ich mienie zostało przejęte przez Polaków. Pytlakowski zadaje pytania o to mienie żydowskie, nazywane „bezspadkowym”, ale to jest temat objęty strefą niepamięci.

Piotr Pytlakowski, Strefa niepamięci, Agora, Warszawa 2023, s. 400