Recenzja książki: Barbara Sadurska, „Bajka, Bajeczka”

Autorka „Mapy” i „Czarnego hetmana” tym razem opowiada nam historię alternatywną rozgrywającą się w latach 80. i 90. w Krakowie i we wsi podkrakowskiej.

Autorka „Mapy” i „Czarnego hetmana” tym razem opowiada nam historię alternatywną rozgrywającą się w latach 80. i 90. w Krakowie i we wsi podkrakowskiej. W tej wersji historii komunizm, owszem padł, ale zwyciężyło Zjednoczone Mocarstwo Watykańskie. W tej rzeczywistości żandarmeria watykańska na ulicach Krakowa tropi tych, którzy przeklinają, a na studia można dostać się tylko z zaświadczeniem dziewictwa. Wizja jest straszliwa i Sadurska tę historię tak opowiada, że czujemy grozę aż do zaskakującego finału. Ale to nie tylko gra z historią i ostrzeżenie. Kluczową postacią jest tu Balbina, córka aptekarza, która urodziła się 13 grudnia 1981 r. Ma w sobie wielką siłę – tak się składa, że komu życzy śmierci, ten umiera, a poza tym wyczuwa zapachy o wiele silniej niż zwykli ludzie.

Barbara Sadurska, Bajka, Bajeczka, Wydawnictwo Warstwy, Wrocław 2023, s. 352