Recenzja książki: Olga Tokarczuk, „ahat ilī. Siostra bogów”

Powstało coś w rodzaju coffee table book, bogato ilustrowanego albumu, który dobrze nadaje się na prezent, ładnie wygląda na stoliku, ale nie wprowadza mitu na nowe tory.

Nowa książka Olgi Tokarczuk nie jest nowa, ponieważ jest to libretto opery „ahat ilī. Siostra bogów” Aleksandra Nowaka, która miała premierę w 2018 r. A to libretto powstało z kolei na podstawie powieści Tokarczuk z 2006 r. „Anna In w grobowcach świata”. Historia sumeryjskiej bogini wojny i miłości Inanny i jej zejścia do krainy umarłych dostała tym samym trzecie wcielenie. Inanna idzie do podziemi, do swojej siostry Ereszkigal, władającej krainą umarłych. Kiedy umiera, zamierza ją ratować Dumuzi, który zastępuje ją w podziemiach. Teraz jego zamierza ratować Ninszubur, już nie bogini, ale osoba ludzka. „Strzeż się szalonej kobiety, która rzuca wyzwanie bogom” – czytamy.

