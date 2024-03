Recenzja książki: Donna Leon, „Ulotne pragnienia”

Miłośnicy Brunettiego i Wenecji będą jednak i tym razem zadowoleni: mamy tu zarówno koloryt lokalny z jego jakże aktualnymi zmianami, jak i przestępstwa na wielką skalę.

Mijają lata, a Donna Leon, słynna amerykańska pisarka o korzeniach hiszpańsko-irlandzkich, wciąż wierna jest Wenecji (mimo że już tam na stałe nie mieszka) i komisarzowi Guido Brunettiemu. Napisała już o Brunettim 33 książki, wydając regularnie po jednej na rok – tegoroczna już się ukazała, my natomiast dostajemy właśnie do ręki trzydziestą. Przyzwyczailiśmy się, że autorka ma specyficzny stosunek do czasu, pozwalając mu być nader łaskawym dla Brunettiego i jego rodziny (powinien już dawno być na emeryturze, a jego dzieci dawno ukończyć szkoły i studia) i wprowadzając przy tym wszelkie znamiona współczesności i aktualne problemy miasta – tu znajdują się nawet aluzje do pandemii (książka została wydana w 2021 r.; kolejna już będzie wręcz pandemii dotyczyła).

Donna Leon, Ulotne pragnienia, przeł. Marek Fedyszak, Oficyna Literacka Noir sur Blanc, Warszawa 2024, s. 292