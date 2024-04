Recenzja książki: Marta Hermanowicz, „Koniec”

Powieściowy debiut Marty Hermanowicz jest częściowo oparty na historii rodzinnej: wywózki na Sybir, tułaczki i powrotu do Polski, ale jest to historia opowiedziana w sposób niezwykły.

Powieściowy debiut Marty Hermanowicz jest częściowo oparty na historii rodzinnej: wywózki na Sybir, tułaczki i powrotu do Polski, ale jest to historia opowiedziana w sposób niezwykły. Narracja jest gorączkowa, jak przy 40 stopniach w malignie, i początkowo możemy mieć kłopot z wejściem w tę opowieść. Gdzie jesteśmy? Kto do nas mówi? Lotka, babka czy jej wnuczka Malwina? Do tego kryształowa trumna z Piłsudskim jedzie przez całą Polskę, a za nią krucjata dziecięca. Po kilku stronach stan gorączki udziela się czytelnikom, widzimy Malwinę, dziewczynę z lat 90., której śnią się sny jej babki.

Marta Hermanowicz, Koniec, ArtRage, Warszawa 2024, s. 335