Recenzja książki: Rafał Księżyk, „Fala”

Księżyk skrupulatnie dokumentuje przemiany rozmaitych, rozrzuconych po całej Polsce środowisk muzyki alternatywnej.

Taka książka musiała powstać choćby po to, by uzupełnić obfitą, choć jakościowo nierówną bibliografię polskiej muzycznej sceny alternatywnej lat 80. i początku 90. No i nikt nie byłby w tym lepszy niż Rafał Księżyk, autor m.in. znakomitego wywiadu rzeki z Robertem Brylewskim („Kryzys w Babilonie”), znawca awangardy, badacz twórczych poszukiwań wymykających się teoretycznym i publicystycznym schematom. „Fala” – tytuł nawiązuje do punkowej piosenki zespołu Siekiera oraz dokumentu filmowego Piotra Łazarkiewicza – opisuje polską nową falę i to, co mało precyzyjnie określa się jako postpunk. I tu natykamy się na kłopot, skądinąd wynikający ze specyfiki polskiej sceny.

Rafał Księżyk, Fala, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2025, s. 440