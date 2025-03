Recenzja książki: Pierre Lemaitre, „Cisza i gniew”

W szatach kryminału i rodzinnej sagi, nie szczędząc zwrotów akcji, laureat Goncourtów kreśli solidny obrazek społeczny.

Drugi tom opowieści o losach rodziny Pelletierów, głównie średniego pokolenia, która próbuje ułożyć sobie życie we Francji. Rodzice François, Jeana i Hélène, pozostali w Bejrucie i majaczą gdzieś na drugim planie. Autor żadnego planu zresztą nie lekceważy. Narrator nie jest neutralny, chętnie i dowcipnie wywleka przywary nie tylko głównych bohaterów. François jest dziennikarzem, wraca do sprawy zabójstwa z pierwszej części cyklu, dzięki której zyskał uznanie w zawodzie. Ale szuka też nowych tematów, by rozproszyć przy okazji zagadkową miłosną rozterkę. Hélène jest fotoreporterką żyjącą ze zleceń.

Pierre Lemaitre, Cisza i gniew, przeł. Oskar Hedemann, Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2025, s. 576