Recenzja książki: Keigo Higashino, „Baumgartner”

Keigo Higashino należy do najpoczytniejszych japońskich autorów kryminałów. Lektura „Podejrzanego X” – swoją drogą już kilka razy ekranizowanego – pierwszej wydanej w Polsce pozycji z serii o detektywie Galileo, pozwala zrozumieć tę popularność. To w zasadzie antykryminał: od początku wiadomo, kto zabił (Yasuko udusiła prześladującego ją byłego męża) i kto pomagał w zatarciu śladów (beznadziejnie zakochany w kobiecie sąsiad Ishigami). Zagadką jest tu więc nie tożsamość przestępców ani ich motywacja, lecz to, w jaki sposób można dowieść ich winy.

Keigo Higashino, Podejrzany X. Pochodna zbrodni, przeł. Klaudia Ciurka, Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2025, s. 384