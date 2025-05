Recenzja książki: Georgi Gospodinow, „Ogrodnik i śmierć”

Laureat Międzynarodowej Nagrody Bookera, a od kilku lat kandydat do literackiego Nobla Georgi Gospodinow w powieści „Ogrodnik i śmierć” znów sięga do mitów.

Laureat Międzynarodowej Nagrody Bookera, a od kilku lat kandydat do literackiego Nobla Georgi Gospodinow w powieści „Ogrodnik i śmierć” znów sięga do mitów. Po raz kolejny pojawia się jeden z jego stałych bohaterów, czyli Minotaur, ale najważniejszą mityczną figurą jest tu schorowany ojciec Odyseusza, Laertes. To on jest tytułowym ogrodnikiem, pod którego bułgarski pisarz „podstawia” swojego umierającego ojca, centralną postać tej niezwykle osobistej, intymnej wręcz historii. Gospodinow stara się zwrócić uwagę na dojmujący brak, jakim jest nieobecność w kulturze motywu wzajemnej miłości ojcowskiej i synowskiej, a zwłaszcza ich ostatecznego pożegnania.

Georgi Gospodinow, Ogrodnik i śmierć, przeł. Magdalena Pytlak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2025, s. 232