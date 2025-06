Recenzja książki: Wojciech Chmielarz, „Rytuał”

Chmielarz czerpie chwilami z konwencji slapsticku. A i tak powiewa porządną grozą.

Komisarz Jakub Mortka to jeden z ciekawszych bohaterów Wojciecha Chmielarza: poczciwiec, ale nieszczęśnik, zawodowiec z wyostrzonym policyjnym zmysłem, któremu niezbyt się układa w życiu prywatnym. Archetypowa postać z kryminału rzec można, ale to nadal dobrze się sprawdza, zresztą autor swojego komisarza nie oszczędza. Tym razem Mortka prawie już doświadcza namiastki szczęścia. Odwiedza go w Polsce poznana w Hadze Francuzka Justine, niestety głównie w charakterze kochanki, bez poważnych zamiarów. Mortka jeszcze się łudzi, zabiera wybrankę w Karkonosze i tu się wszystko spektakularnie rozpada. Miejsce romantycznej schadzki okazuje się zarazem – „oczywiście”, taki Mortka ma już fart – miejscem zbrodni.

Wojciech Chmielarz, Rytuał, wyd. Marginesy, s. 512