21 października 2025
Historia w kolorze

Recenzja książki: Jakub Demiańczuk, „Projekt Rust. Wywiad rzeka”

Bohatera tych snutych w długiej rozmowie wspomnień Marcina Rusteckiego nie trzeba przedstawiać 40-letnim fanom komiksu.

Bohatera tych snutych w długiej rozmowie wspomnień Marcina Rusteckiego nie trzeba przedstawiać 40-letnim fanom komiksu. Wydawnictwo TM-Semic w latach 90. wprowadzało do Polski superbohaterskie amerykańskie historie z Marvela i DC Comics w przystępnej, zeszytowej formule, a on był redaktorem naczelnym. Jednak nie jest to książka tylko dla fanów komiksu. Rustecki to typ gawędziarza, zdaje się pamiętać każdy szczegół historii wydawnictwa i tej swojej, prywatnej. A ta ostatnia układa się w ciekawą opowieść o pokoleniu, które w okresie transformacji ustrojowej budowało tu rynek popkultury. On sam wrócił wówczas z emigracji, z doświadczeniami pracy na zmywaku i w budowlance w Londynie, ale też z ambicjami grafika, by zrządzeniem losu dostać posadę w nowym wydawnictwie i poprowadzić komiksową serię.

Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
