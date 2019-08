Recenzja płyty: Sarah Blasko, "As Day Follows Night"

"As Day Follows Night” to najnowszy, trzeci już z kolei, album australijskiej piosenkarki Sarah Blasko. Płyta została bardzo dobrze przyjęta w Szwecji (gdzie została nagrana) i Wielkiej Brytanii. Teraz kolej na Polskę. Blasko lokuje się poza celebrycko-estradowym mainstreamem, uchodzi za intelektualistkę i wyznaje, że lubi być niemodna. Nic dziwnego, że jej piosenki mają więcej uroku paryskich chansons niż amerykańskich sezonowych przebojów. Sporo w nich poezji, ale sporo także świetnych melodii. Na „As Day Follows Night”, obok piosenek napisanych i skomponowanych przez Sarah, mamy też cover słynnego songu „Over&Over” Talking Heads – ta nowa wersja zaśpiewana delikatnym, dziewczęcym głosem może być wizytówką płyty. Trzeba przyznać, że lekkość piórka i głębię poetyckiej refleksji ma cały album. To coś dla wrażliwców-melomanów.

Sarah Blasko, As Day Follows Night, Dramatico/MJM Music