Recenzja płyty: Ten Typ Mes, „RAPERSAMPLER”

„Geneza w zmianie trybu pracy? Proste!/ZAiKS sto procent, czaisz to, jak do Ekstraklasy masz dostęp” – w ten sposób, z charakterystycznym dystansem, warszawski raper Ten Typ Mes tłumaczy kulisy nowego albumu. Bo rzeczywiście tym razem pracował niemal całkiem sam (ledwie kilkoro gości), nie tylko nad tekstami, ale i muzyką, co daje mu dostęp do dochodów ze świętującego stulecie ZAiKS-u niemal stuprocentowy. Zestaw nowych nagrań jest obszerny jak poprzednie, pozbawiony jednego leitmotivu, ale osobisty i – pomijając kilka ostrzejszych metafor, których cytować w druku nie wypada – liryczny i refleksyjny.

Ten Typ Mes, RAPERSAMPLER, Alkopoligamia