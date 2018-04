Recenzja płyty: Jimi Hendrix, „Both Sides of the Sky”

Choć od śmierci Jimiego Hendrixa minęło już prawie 50 lat, na rynku wciąż pojawiają się jego nowe płyty. „Nowe” jest w tym wypadku określeniem względnym, gdyż większość tych pozycji to albo kompilacje znanych już nagrań, albo lepszej lub gorszej jakości zapisy występów artysty „na żywo”. W tej gęstwinie wydawanych pośmiertnie tytułów na miano nowej pozycji może zasługiwać właśnie wydany album „Both Sides of the Sky”.

Jimi Hendrix, Both Sides of the Sky, Sony