Recenzja płyty: Lonker See, „One Eye Sees Red”

Mamy w Polsce dobrą tradycję łączenia instrumentów dętych z mocnym, rockowym brzmieniem. Nie zaskakuje więc, że gdyński zespół Lonker See potrafi połączyć psychodeliczno-rockową sekcję rytmiczną (Michał Gos i Joanna Kucharska), riffy gitarowe lidera Bartosza Boro Borowskiego i wejścia saksofonu lub fletu Tomasza Gadeckiego. Zaskoczeniem, i to coraz większym, jest to, jak hipnotycznie potrafią wciągnąć – nawet w utworach instrumentalnych – dzięki umiejętnej, bardzo subtelnie prowadzonej grze dynamiką.

Lonker See, One Eye Sees Red, Insant Classic