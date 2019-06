Recenzja płyty: Prince, „Originals”

Jak dobrze wiemy, niedługo po śmierci wydawnicza aktywność gwiazd muzycznych rośnie.

Jak dobrze wiemy, niedługo po śmierci wydawnicza aktywność gwiazd muzycznych rośnie. Ruch w katalogu Prince’a nie skończy się jednak nawet długo po jego śmierci, bo nagrywał dużo. W ubiegłym roku pozwolono nam zajrzeć do archiwum Księcia za sprawą zaskakującego zestawu szkiców „Piano&a Microphone 1983”. Teraz dla odmiany dostaliśmy zestaw hitów doszlifowanych w studiu – tyle że oddanych do dyspozycji innym wykonawcom. I tak „Manic Monday” śpiewała grupa Bangles, a „Nothing Compares 2U” – Sinead O’Connor. Wiadomo. Ale w przeboju „You’re My Love” Kenny’ego Rogersa trudniej już rozpoznać utwór Prince’a, tymczasem oryginalna wersja jest świetna.

Prince, Originals, Warner