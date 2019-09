Recenzja płyty: Trupa Trupa, „Of the Sun”

Muzyka Trupy Trupa przypiera do muru.

Muzyka Trupy Trupa przypiera do muru. Dusznym nastrojem, w najlepszym razie melancholijnym, a w najgorszym – rozdzierająco ponurym. Ale też skutecznością, z jaką posługuje się środkami chłodnego, alternatywnego rocka. Na nowym albumie gdańskiej grupy bezpośrednich odniesień do śmierci jest chyba nawet mniej niż na poprzednim („Jolly New Songs”), ale wokalista, gitarzysta i autor tekstów Grzegorz Kwiatkowski nie pozostawia złudzeń, choćby przypominając w rozmowie z brytyjskim „Clash”, że pracuje w mieście wojny, ponurej filozofii Schopenhauera, a ostatnio – mieście napędzanej hejterską machiną śmierci Pawła Adamowicza.

Trupa Trupa, Of the Sun, Glitterhouse/Antena Krzyku