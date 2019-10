Recenzja płyty: Midland, „Let It Roll”

Bezpretensjonalna, nieskomplikowana porcja muzyki ciągle dalekiej od prostactwa disco polo.

Stworzone w Teksasie amerykańskie trio Midland to zespół nowy, powołany do życia zaledwie 3 lata temu. Właśnie ukazała się ich druga duża płyta, „Let It Roll”. Rozpoczynający całość utwór tytułowy nie rzuca na kolana. Zapowiada się album sklecony z typowych country’owych składników, bez eksperymentów, zaskoczeń i urzekających melodii. Nie należy jednak zbyt szybko się zniechęcać. Kolejny tytuł, „Fourteen Gears”, to idealny, melodyjny kawałek do słuchania w samochodzie, najlepiej amerykańskim, przemierzającym niekończące się autostrady USA.

Midland, Let It Roll, Big Machine

Ocena 3,5/6