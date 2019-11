Recenzja płyty: Motörhead, „Bomber, Overkill”

Nieprzerwana inwazja szorstkiego, męskiego gitarowego rocka.

Każda rocznica jest doskonałym pretekstem, by świętować. Zespół Motörhead w 2015 r. uczcił swoje 40. urodziny odnotowaną tu płytą „Bad Magic”. Dziś nie ma już wśród nas ich niesamowitego lidera Lemmy’ego, ale to nie znaczy, że skończyły się okazje do obchodzenia kolejnych jubileuszy. Rok 1979 był dla Motörhead wyjątkowo udany. W odstępie zaledwie kilku miesięcy, wiosną i jesienią, ukazały się dwie doskonałe płyty długogrające (tak się wówczas mówiło): „Bomber” i „Overkill”. Takiej okazji nie można przegapić, toteż niedawno pojawiły się na rynku odświętne, urodzinowe reedycje obydwu albumów.

