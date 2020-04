To już czwarta płyta Bovskiej. Niewybiegająca poza formułę, którą znamy z poprzednich albumów.

To już czwarta płyta Bovskiej. Niewybiegająca poza formułę, którą znamy z poprzednich albumów. Znów mamy dominację subtelnej elektroniki, aczkolwiek klasyfikacje gatunkowe w przypadku takiego choćby kawałka jak „Włącz, wyłącz” wykonywanego wspólnie z Vieniem nie miałyby większego sensu. Odnosi się to zresztą do większości piosenek na płycie.

Bovska, Sorrento, Agora