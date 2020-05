Recenzja płyty: My Dying Bride, „The Ghost of Orion”

Płyta trudna i ponura, ale w swoim gatunku bardzo dobra, tyle że nie dla każdego.

Gdyby zapytać statystycznego odbiorcę muzyki nadawanej w polskich mediach, co wie na temat zespołu My Dying Bride, zapewne nie uzyskalibyśmy obszernej odpowiedzi. Tymczasem jest to znacząca na brytyjskim rynku metalowym grupa, działająca od 1990 r. i mająca w swoim dorobku kilkanaście wysoko ocenianych płyt. Ta najnowsza nosi tytuł „The Ghost of Orion”. Album rozpoczyna monumentalna, z wolna tocząca się blisko ośmiominutowa pieśń „Your Broken Shore”.

My Dying Bride, The Ghost of Orion, Nuclear Blast