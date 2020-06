Recenzja płyty: Piotr Kurek, „A Sacrifice Shall Be Made/All The Wicked Scenes”

Jeden z ważniejszych polskich twórców muzyki elektronicznej doczekał się albumu dokumentującego jego twórczość dla teatru.

Jeden z ważniejszych polskich twórców muzyki elektronicznej doczekał się albumu dokumentującego jego twórczość dla teatru. Ale to nie zbiór przypadkowo dobranych tematów, tylko autorskie zestawienie utworów przygotowanych do trzech spektakli, w których chińscy artyści spotykali europejskich. Dwa z nich wyreżyserował Tian Gebing, jeden Grzegorz Jarzyna, premiery miały miejsce w Krakowie, Hamburgu i Pekinie. Nie należy się tu spodziewać nawiązań do egzotyki czy ludowości.

Piotr Kurek, A Sacrifice Shall Be Made/All The Wicked Scenes, Mondoj