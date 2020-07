Recenzja płyty: Mulatu Astatke&Black Jesus Experience, „To Know Without Knowing”

Pokusa związana z popularnością różnych starych nurtów muzycznych polega na tym, żeby je odtwarzać jeden do jednego.

Pokusa związana z popularnością różnych starych nurtów muzycznych polega na tym, żeby je odtwarzać jeden do jednego. I tak nigeryjski afrobeat staje się przedmiotem rekonstrukcji historycznych, a Ethio-jazz – odkrywane na nowo brzmienie swingującej Addis Abeby – próbuje się ponownie sporządzić z tych samych składników, z udziałem tych samych bohaterów. Największy z nich, wibrafonista Mulatu Astatke, doczekał się więc renesansu popularności i sytuacji, gdy ma swój klub w Etiopii, zespoły w Londynie, Bostonie i Melbourne.

Mulatu Astatke&Black Jesus Experience, To Know Without Knowing, Agogo