Recenzja płyty: The Pretenders, „Hate for Sale”

The Pretenders śmiało stają w szranki z młodymi konkurentami do walki o serca słuchaczy.

Gdy słucha się wydanego właśnie albumu „Hate for Sale”, trudno uwierzyć, że od debiutu płytowego grupy The Pretenders minęły cztery dekady. Szefowa zespołu Chrissie Hynde po raz kolejny przeorganizowała towarzyszący jej skład muzyków i nagrała 10 premierowych piosenek napisanych we współpracy z gitarzystą Jamesem Walbourne’em. Staraniem zespołu, wspieranego przez producenta Stephena Streeta (The Smiths, Blur), powstała bardzo dobra, zróżnicowana pod względem materiału płyta, ukazująca The Pretenders jako rasowy rockandrollowy zespół. Zabawa z gatunkami powoduje, że „Hate for Sale” ani przez chwilę nie nuży.

The Pretenders, Hate for Sale, BMG