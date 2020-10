Recenzja płyty: Maciej Maleńczuk, „Klauzula sumienia”

Na całkiem udanej jak na ostatnie swoje dokonania płycie autor błyszczy w roli gitarzysty.

O wstawaniu z kolan, o podziałach sąsiedzkich, ekstremizmie religijnym, narodowych wadach i fobiach, a wreszcie karmieniu ludzi nacjonalizmem („Narodową dumę wciskają na siłę, byś mógł z godnością zapomogę brać”). Nowy Maleńczuk to zestaw tematów, które znamy z prasowej publicystyki. W piosenkach zawieszonych pomiędzy konwencjami ulicy, literackiego kabaretu i undergroundu. Napisanych sprawnie („Kto im robi to? Czym zniewala niczym Kim?” w cytowanej już tytułowej „Klauzuli sumienia”), ale przynoszących mało zaskakujące wnioski. I wchodzących czasem z tą sprawnością w strumień rymów niezmierzających do puenty.

Maciej Maleńczuk, Klauzula sumienia, Agora