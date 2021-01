Recenzja płyty: Różni wykonawcy, „Willie Nelson American Outlaw”

Muzyka country ma się nadal całkiem dobrze.

W tytule tego albumu widnieje co prawda nazwisko Williego Nelsona, ale de facto jest to zapis koncertu wielu gwiazd, koncertu poświęconego ikonie amerykańskiej muzyki country, jaką od wielu już lat jest Nelson. Całe to wydarzenie miało miejsce w Nashville w styczniu 2019 r. i stanowiło zlot największych nazwisk tej muzyki. Oczywiście kluczową postacią tego koncertu był dobiegający dziewięćdziesiątki, a będący wciąż w znakomitej formie supergwiazdor, tytułowy „American Outlaw”.

Różni wykonawcy, Willie Nelson American Outlaw, Blackbird