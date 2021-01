Recenzja płyty: Agnieszka Łapka, „Zwierzopiór”

Jeśli ta płyta przepadnie, przygnieciona rozrywkową masówką, to będzie smutny dowód na postępującą pauperyzację intelektualną społeczeństwa.

Większość współczesnych polskich gwiazdek piosenki albo zajmuje się kopiowaniem światowych trendów, albo robi wszystko, aby zakwalifikować się do kategorii dającej im przepustkę do, nazwijmy to ogólnie, „sylwestrów marzeń”. Na tle tego krajobrazu zjawisko takie jak Agnieszka Łapka, z jej niesamowitym głosem, oryginalnością i niedopasowaniem do istniejących trendów, wydaje się absolutnym fenomenem. Tuż przed końcem roku 2020 ukazała się płyta Agnieszki zatytułowana „Zwierzopiór”.

Agnieszka Łapka, Zwierzopiór, MaQ Records