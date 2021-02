Recenzja płyty: Little Steven & The Disciples of Soul, „Macca to Mecca!”

To płyta, która może najwyżej zainteresować zagorzałych beatlefanów.

Początek tej płyty brzmi bardzo atrakcyjnie. Gwar koncertowy, zaproszenie specjalnego gościa, którym okazuje się Paul McCartney, i wykonanie beatlesowskiej piosenki „I Saw Her Standing There”. Niestety, to tylko wabik. Potem znika już sir Paul i zostajemy przeniesieni do legendarnego klubu The Cavern w Liverpoolu, w którym niegdyś rozpoczynali swą karierę The Beatles. Na wydanej właśnie płycie „Macca to Mecca!” znajdziemy zapis koncertu, jaki dał tam w 2017 r. Little Steven ze swoim zespołem The Disciples of Soul.

Little Steven & The Disciples of Soul, Macca to Mecca!, UMC