Recenzja płyty: Kaśka Sochacka, „Ciche dni”

Wydawałoby się, że o miłości napisano i zaśpiewano już wszystko.

Nie należy słuchać tej płyty tak, jak zdarza się słuchać radia – czyli w stanie rozproszonej uwagi. Można wtedy zgubić wiele subtelności. „Ciche dni” Kaśki Sochackiej to zbiór 10 piosenek utkanych z bardzo ulotnej materii. Począwszy od brzmienia, w którym syntezatorowa elektronika łączy się harmonijnie z gitarą, smyczkami, a niekiedy z dęciakami, a wszystko to raczej lekkie niż potężne, skończywszy na znakomitych tekstach zaśpiewanych do pięknych melodii.

Kaśka Sochacka, Ciche dni, Jazzboy Records