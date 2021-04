Recenzja płyty: Why Bother?, „Why Bother?”

To, co słyszymy, dokładnie przylega do tego, co w tych czasach realnie przeżywamy.

Nowy trójmiejski zespół utworzony przez doborowe trio Bartosz „Boro” Borowski, Maciej Szkudlarek i Łukasz Kamiński, wsparty gościnnymi wokalami m.in. Joanny Kucharskiej, dokłada się swoją płytą do niemałego już dorobku muzycznej Polski pandemicznej. Pomysł poszedł w nieco inną stronę niż większość owego dorobku mocno nasycona polityczną publicystyką. Teksty skupiają się raczej na kontekstach nieoczywistych – jak choćby utwór „Kosmos”, w którym dziennikarka Radia Tczew Barbara Jackiewicz wygłasza filozoficzny monolog o buddyjskim wyzwoleniu się z cyklu narodzin i śmierci. Why Bother?, Why Bother?, Antena Krzyku