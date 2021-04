Recenzja płyty: Shofar, „Right Before It Started”

„Z nimi mam totalną swobodę” – chwalił trio Shofar saksofonista Mikołaj Trzaska w autobiograficznym książkowym wywiadzie „Wrzeszcz!”.

„Z nimi mam totalną swobodę” – chwalił trio Shofar saksofonista Mikołaj Trzaska w autobiograficznym książkowym wywiadzie „Wrzeszcz!”. Chodzi o to, że zarówno gitarzysta Raphael Rogiński, jak i perkusista Macio Moretti są nieprzewidywalni. Podobnie całe trio, które co jakiś czas zasypia, by nagle wznowić działalność – jak teraz, po sesji nagraniowej zorganizowanej dość spontanicznie u progu pandemii. Na „Right Before It Started” zespół, który jest w samym centrum fali odświeżającej żydowską tradycję, wziął na warsztat niguny.

Shofar, Right Before It Started, Gusstaff