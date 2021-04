Recenzja płyty: WaluśKraksaKryzys, „Atak”

Premierę drugiej płyty obiecującego debiutanta sprzed dwóch lat przekładano nie bez powodu.

Premierę drugiej płyty obiecującego debiutanta sprzed dwóch lat przekładano nie bez powodu. Dla 25-letniego krakowskiego wokalisty, gitarzysty i autora piosenek ukrywającego się pod szyldem WaluśKraksaKryzys „Atak” to moment kluczowy. Pierwsza płyta, wydana w bardzo małej wytwórni Trzy Szóstki i w małym nakładzie, zebrała dobre recenzje, przyniosła Walusiowi nagrodę w Jarocinie i wyekspediowała go – dosłownie – z undergroundu prosto do telewizji śniadaniowej.

WaluśKraksaKryzys, Atak, Mystic