Recenzja płyty: The Who, „Sell Out”

Muzyka The Who mimo upływu ponad 50 lat brzmi imponująco świeżo i oryginalnie.

Historia rocka wydaje się być niewyczerpaną kopalnią dla wydawców proponujących kolejne luksusowe wersje klasycznych albumów sprzed lat. A pomimo wygórowanych cen te nowe, remasterowane, wzbogacone o dodatkowe nagrania materiały studyjne i niepublikowane fragmenty wydawnictwa wydają się łakomym kąskiem dla kupującej publiczności. Kolejny pakiet, niezwykle szczodrze okraszony dodatkowym materiałem, prezentuje superluksusową wersję albumu „Sell Out” znakomitej brytyjskiej grupy The Who, wydanego w 1967 r. i uznanego niegdyś przez „The Rolling Stone” za najlepszą płytę Townshenda i jego kolegów.

The Who, Sell Out (Super Deluxe Edition), UMC/Polydor