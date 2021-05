Recenzja płyty: Bastarda&João de Sousa, „Fado”

João de Sousa pomaga wycisnąć z klasycznego repertuaru sto procent saudade będącego jego niezbędnym narodowym składnikiem.

Trzeba przyznać, że Bastarda – czyli oryginalny już w koncepcji brzmieniowej zespół Pawła Szamburskiego (klarnet), Tomasza Pokrzywińskiego (wiolonczela) i Michała Górczyńskiego (klarnet kontrabasowy) – zaskoczyć potrafi. Tym razem od ciężkich mroków średniowiecza i żałobnych motywów renesansowych przechodzą do konwencji bardziej współczesnej i co najwyżej smutnej. A to w wypadku potężnego i niskiego charakteru brzmienia tego tria wydaje się prawie jak wizyta w dyskotece. Proszę się jednak nie obawiać: fado pozostaje fado.

Bastarda&João de Sousa, Fado, Audio Cave