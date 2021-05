Recenzja płyty: Lorenzo Coppola, {oh!} Orkiestra Historyczna, „Irenka”

Zespół założony i prowadzony przez Martynę Pastuszkę to firma solidna i sprawdzona, a przy tym wyrazista.

Zespół założony i prowadzony przez Martynę Pastuszkę to firma solidna i sprawdzona, a przy tym wyrazista. Nic więc dziwnego, że Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, którego jedną z misji jest przywracanie do życia dawnej muzyki polskiej w historycznym kształcie, powierzył właśnie tej orkiestrze nagranie czterech z pięciu zachowanych symfonii przedstawiciela wczesnego polskiego klasycyzmu Jakuba Gołąbka. To muzyka urocza, lekka i pogodna, haydnowska z ducha, która, nawiasem mówiąc, ostatnio robi karierę w reklamach polskich produktów.

Lorenzo Coppola, {oh!} Orkiestra Historyczna, Gołąbek Symphonies, NIFC