Recenzja płyty: Chrissie Hynde, „Standing in the Doorway: Chrissie Hynde Sings Bob Dylan”

Każdy, kto decyduje się sięgnąć po utwory stworzone przez Boba Dylana, zderza się z trudnym wyborem.

Każdy, kto decyduje się sięgnąć po utwory stworzone przez Boba Dylana, zderza się z trudnym wyborem. Można zdecydować się na utwory znane z licznych wersji, ale można też poszukiwać perełek, które szeroka publiczność przeoczyła, a znają wyłącznie najwięksi miłośnicy amerykańskiego muzyka noblisty. Kolejną miłośniczką twórczości Dylana okazała się ostatnio wokalistka znana zarówno z występów z grupą The Pretenders, jak i poczynań solowych, Chrissie Hynde. Dokonując selekcji piosenek na płytę „Standing in the Doorway: Chrissie Hynde Sings Bob Dylan”, wybrała, jak się wydaje, drogę ambitniejszą.

Chrissie Hynde, Standing in the Doorway: Chrissie Hynde Sings Bob Dylan, BMG