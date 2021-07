Recenzja płyty: Tom Petty and the Heartbreakers, „Angel Dream”

12 doskonałych rockowych, świetnie wykonanych piosenek.

Latem 1996 r. ukazała się płyta pod niezbyt fantazyjnym tytułem „Songs and Music From »She’s the One«”. Była to ścieżka dźwiękowa z filmu o takim właśnie tytule. Wykonawcami muzyki byli Tom Petty i jego grupa The Heartbreakers. Film nie zmienił kierunku rozwoju światowej kinematografii, a płyta uznana została przez miłośników muzyki za wydarzenie średniej kategorii. I oto teraz, dokładnie w 25. rocznicę ukazania się tego albumu, spadkobiercy dysponujący artystyczną spuścizną Petty’ego postanowili ponownie udostępnić publiczności zestaw piosenek z „She’s the One” pod zmienionym tytułem „Angel Dream”.

Ta płyta to nauczka dla sceptyków, uważających soundtracki za pozycje mniej wartościowe w dorobku ulubionych artystów.

Tom Petty and the Heartbreakers, Angel Dream, Warner