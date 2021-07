Recenzja płyty: Różni wykonawcy, „Good as Gold: Artefacts of the Apple Era 1967–1975”

Całość to łakomy kąsek dla najbardziej zagorzałych fanów brytyjskiego rynku muzycznego tamtych lat.

Wielokrotnie na tych łamach opisywane były specjalne edycje ważnych płyt bądź zestawów utworów wydawane z różnych okazji. Zachętą do ich kupowania były zamieszczane tam dodatkowo wcześniej niepublikowane nagrania, elegancko i pięknie drukowane książeczki, zestawy zdjęć i gadżetów, czyli wszystko to, co kolekcjonerzy lubią najbardziej. Mogłoby się wydawać, że te warunki spełnia również niedawno wprowadzona na rynek publikacja o wiele mówiącym tytule „Good as Gold: Artefacts of the Apple Era 1967–1975”.

Różni wykonawcy, Good as Gold: Artefacts of the Apple Era 1967–1975, Grapefruit