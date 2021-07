Recenzja płyty: Krystian Zimerman, London Symphony Orchestra, dyr. Simon Rattle, „Ludwig van Beethoven, Complete Piano Concertos”

Po ponad 30 latach Krystian Zimerman powrócił do kompletu koncertów Beethovena.

Po ponad 30 latach Krystian Zimerman powrócił do kompletu koncertów Beethovena. Niegdyś nagrał go z Filharmonikami Wiedeńskimi, trzy ostatnie koncerty pod batutą Leonarda Bernsteina, dwa pierwsze (po śmierci dyrygenta) – sam dyrygując od fortepianu. Jakże inne to były warunki od dzisiejszych. Wówczas zarejestrowano na żywo koncerty w wiedeńskiej Musikverein, wypełnionej publicznością. Nowy album został nagrany w grudniu, w pełni pandemii, i można powiedzieć, że jest to pewien wyczyn: orkiestra w odpowiednich odstępach wypełniła niemal cały londyński kościół St Luke’s (będący obecnie salą London Symphony Orchestra), pomiędzy częścią instrumentalistów znajdowały się ekrany ochronne.

Krystian Zimerman, London Symphony Orchestra, dyr. Simon Rattle, Ludwig van Beethoven, Complete Piano Concertos, Deutsche Grammophon