Recenzja płyty: Bass Astral x Igo, „Satellite”

Jest w „Satellite” sporo niecierpliwości, łączenia różnych inspiracji, nieoczekiwanych zwrotów akcji.

To nie jest niewybredny żart – jak niedawny tytuł „Ostatnia płyta”, którym grupa Kult chciała tylko przyciągnąć uwagę. Duet Bass Astral x Igo naprawdę zamyka działalność, akurat kiedy Polacy zaczęli szeroko go rozpoznawać (m.in. dzięki występom na Męskim Graniu). Producent Kuba Tracz i wokalista Igor Walaszek zaczynali w krakowskim rockowym zespole Clock Machine, by przejść do nagrywania muzyki klubowej o dość eklektycznym brzmieniowo charakterze. Trochę jak islandzka grupa GusGus, inspirowali się zarówno taneczną muzyką house, trochę trip hopem, jak i soulem.

Bass Astral x Igo, Satellite, Iglo Records