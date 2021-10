Recenzja płyty: Fisz Emade Tworzywo, „Ballady i protesty”

Wydawcy anonsują tę płytę jako „mocny powrót do korzeni muzycznej podróży zespołu, do lat 90., w których rozwijała się tak zwana muzyka miasta – hip-hop czy elektronika”.

Wydawcy anonsują tę płytę jako „mocny powrót do korzeni muzycznej podróży zespołu, do lat 90., w których rozwijała się tak zwana muzyka miasta – hip-hop czy elektronika”. Rzeczywiście, mamy tu trochę „oldskulowych” podkładów budowanych przez klawisze i syntezatory, zdarzają się raperskie „nawijki”, ale to wszystko jest brane w nawias, co daje czytelny sygnał dystansu do świata, który minął.

Fisz Emade Tworzywo, Ballady i protesty, Mystic Production