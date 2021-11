Recenzja płyty: ABBA, „Voyage”

Najlepsze fragmenty nowej płyty grupy ABBA poznaliśmy jeszcze przed premierą.

Najlepsze fragmenty nowej płyty grupy ABBA poznaliśmy jeszcze przed premierą. „Voyage” to zestaw krótki jak na 40-letnią przerwę w działalności nagraniowej. I w pierwszej kolejności stanowi uzasadnienie dla zapowiadanego wielkiego cyfrowego show, w ramach którego członków formacji zastąpią komputerowo wygenerowane, wiecznie młode awatary. To wstęp do życia wiecznego, bo „abbatary” już do końca świata będą mogły wykonywać program przebojów, do którego bez zgrzytu da się dopisać część nowych utworów.

ABBA, Voyage, Polar