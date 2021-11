Recenzja płyty: Damon Albarn, „The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”

Trudno o lepszą pozycję na rynku muzycznym niż ta, którą zajął Damon Albarn.

Trudno o lepszą pozycję na rynku muzycznym niż ta, którą zajął Damon Albarn. Lider Blur, rockowej formacji istniejącej już ponad 30 lat, świetnie nawiązuje kontakt z młodszą publicznością na czele Gorillaz, odnajduje czas na nagrania z muzykami z całego świata i aktywizm, a do tego rozwija karierę solową. Nowa płyta – nagrana pod własnym nazwiskiem, choć ze sporym gronem muzyków, w tym gitarzystą Simonem Tongiem i dyrygentem André De Ridderem – należy do najbardziej introwertycznych w jego karierze.

Damon Albarn, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, Transgressive