Recenzja płyty: Adele, „30”

Kapitalny głos Adele, wyróżniający się ciągle w niepojęty sposób w tłumie jednakowo perfekcyjnych partii wokalnych konkurencji.

Z płytami tak oczekiwanymi, że blokują na kilka miesięcy najważniejsze linie produkcyjne winyli – a to przypadek albumu Adele, na który czekamy od sześciu lat – nie jest łatwo. Pracę nad „30” (tytuł jest spóźniony w stosunku do aktualnego wieku autorki o 3 lata) opóźniały i covid, i rozwód artystki, i najwyraźniej zmieniająca się koncepcja. To właściwie dwa albumy w jednym – część pierwszą stanowi relacja z rozstania, przegadana emocjonalnie, a muzycznie wtórna, napisana m.in. ze znanymi z poprzedniej płyty Gregiem Kurstinem i Maxem Martinem.

Adele, 30, Melted Stone/Columbia