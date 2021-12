Recenzja płyty: Sokół, „Nic”

Jak na efekt chaosu rzecz układa się w dobrze skontrolowaną opowieść.

Nowa płyta Wojtka Sokoła – weterana polskiego rapu, znanego z WWO, ZIP Składu i duetu z Marysią Starostą – to jest coś. Choć na okładce zapowiada ją słownikowa definicja hasła „nic”. Powstała bez konceptu, długi program płyty ułożył się w sposób naturalny – trochę nostalgii i odwołań do przeszłości, trochę odwołań do współczesnej sceny rapowej, goście i starsi, i młodsi (włącznie z zespołem dziecięcym Fasolki), do tego duży rozstrzał tematów.

Sokół, Nic, Prosto