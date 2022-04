Recenzja płyty: Jakub Józef Orliński, Capella Cracoviensis, Jan Tomasz Adamus, „Vivaldi, Stabat Mater”

Płyta stanowi jakby dalszy ciąg poprzednich: „Anima sacra” i „Anima aeterna”, jednak w odróżnieniu od tamtych, do których mało znane arie były pieczołowicie wybierane, tu mamy jedno, bardzo znane dzieło, które Orliński wykonuje jeszcze od czasów studenckich.

Płyta stanowi jakby dalszy ciąg poprzednich: „Anima sacra” i „Anima aeterna”, jednak w odróżnieniu od tamtych, do których mało znane arie były pieczołowicie wybierane, tu mamy jedno, bardzo znane dzieło, które Orliński wykonuje jeszcze od czasów studenckich. Może to sprawiło, że interpretacja jest znakomita, pogłębiona i dopracowana. Pomysł przyszedł podczas pandemii – nagranie z krakowskim zespołem zostało dokonane jeszcze w lipcu 2020 r. Natomiast później nakręcony został film dodany jako DVD do albumu; reżyserem jest Sebastian Pańczyk.

Jakub Józef Orliński, Capella Cracoviensis, Jan Tomasz Adamus, Vivaldi, Stabat Mater, Warner Classics/Erato