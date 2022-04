Recenzja płyty: Sault, „Air”

„Air” to dzieło wolne od jakichkolwiek szufladek, być może nie wybitne, ale przywraca wiarę w to, że nie zginęła odwaga.

Brytyjczyk Inflo to producent znany masowej widowni z kilku najlepszych fragmentów ostatniej (w całości rozczarowującej) płyty Adele oraz z nagrań raperki Little Simz i Michaela Kiwanuki. Warto zapamiętać jego pseudonim i nazwisko – Dean Josiah Cover – bo w ostatnich latach należy do najciekawszych kreatorów brzmienia rozrywkowego mainstreamu. W szczególności jako lider kolektywu Sault, który – inaczej niż artyści, dla których pracuje – nie występuje na żywo, nie kręci wideoklipów, a płyty wydaje niezależnie, z okładkami o jednolicie ciemnej, minimalistycznej stylistyce.

Sault, Air, Forever Living Originals