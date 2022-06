Recenzja płyty: Jakub Józef Orliński, Michał Biel, „Farewells”

Tego jeszcze nie było: płyta z pieśniami polskimi XIX i XX w. w wykonaniu kontratenora z fortepianem.

Tego jeszcze nie było: płyta z pieśniami polskimi XIX i XX w. w wykonaniu kontratenora z fortepianem. Orliński i Biel zajmują się tym repertuarem jeszcze od czasu studiów w Juilliard School of Music; jedną z „Pieśni kurpiowskich” Karola Szymanowskiego wykonali też na IX Konkursie Moniuszkowskim w 2016 r., kiedy to Orliński otrzymał II nagrodę. Do recitali od lat włączał kilka „Pieśni kurpiowskich” oraz – znajdujące się również na płycie – „Cztery sonety miłosne” Tadeusza Bairda i „Jesień” Pawła Łukaszewskiego.

Jakub Józef Orliński, Michał Biel, Farewells, Warner Classics/Erato