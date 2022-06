Recenzja płyty: Bastarda Trio, Holland Baroque, „Minne”

Przedziwny stop muzyczny, ale zaskakująco spójny.

Holland Baroque wbrew nazwie jest zespołem międzynarodowym i gra na instrumentach barokowych repertuar „od Bacha do gospel, od jazzu do chorału gregoriańskiego”. Z triem Bastarda mają wspólnego wiolonczelistę Tomasza Pokrzywińskiego. Motorem powstania tej płyty były najważniejsze osobowości Holland Baroque – siostry Steenbrink: skrzypaczka Judith, która dokonała większości aranżacji, oraz klawesynistka Tineke, która na potrzeby tej płyty zasiadła do akordeonu, harfy i harmonium.

Bastarda Trio, Holland Baroque, Minne, Pentatone